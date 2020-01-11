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"أكوا باور" السعودية تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في 2020

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"أكوا باور" السعودية تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في 2020 "أكوا باور" السعودية تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في 2020

مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور ، إن الشركة تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في 2020 في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.

ونقلت "رويترز" للأنباء، عن "بادي بادماناثان" على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي، إن الشركة، التي تبني محطات للطاقة وتحلية المياه وتملك نصف محفظتها في السعودية، تخطط للتوسع في أسواق جديدة.

وتملك أكوا باور أصولا في 12 دولة وتقدمت بعروض لمشاريع للطاقة المتجددة في خمس دول جديدة هي إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزباكستان..

كان المدير الإقليمي لشركة أكوا باور السعودية في ، قال مارس /آذار الماضي، إن الشركة تعتزم خلال العام 2019 استثمار 3 مليارات دولار في مشروعات كهرباء بالسوق المصرية، توجه إلى تنفيذ مشروعات بالأقصر، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.

وكشف رئيس أكوا باور محمد أبونيان، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن شركة أمريكية قيمتها السوقية تتخطى 50 مليار دولار ستدخل في استثمار مباشر في السعودية، تصل حصة أكواباور فيها أكثر من 4 مليارات دولار.

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مباشر (اقتصاد)

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