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وزير الطاقة الإماراتي: ما يهمنا توازن السوق..ولسنا قلقين من المستقبل

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وزير الطاقة الإماراتي: ما يهمنا توازن السوق..ولسنا قلقين من المستقبل وزير الطاقة الإماراتي: ما يهمنا توازن السوق..ولسنا قلقين من المستقبل

أبوظبي – مباشر: أعرب وزير الطاقة و الصناعة بدولة الإمارات، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، عن تفاؤله بعام 2020، مؤكداً أن هذا العام سيكون جيداً لسوق النفط العالمي كالعام الماضي في ظل حجم الطلب الحالي.

وأوضح المزروعي في تصريحات على هامش الافتتاح الرسمي لمنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي بأبوظبي، أن توازن السوق وأمن الإمدادات مطلب رئيسي لتحقيق الاستقرار.

وقال المزروعي إن " أوبك" ستجتمع في مارس/آذار المقبل للاطلاع على مستجدات الأسواق العالمية، وروسيا وأكثر من 20 دولة في " أوبك+" أصبحت أكثر قدرة على فهم متطلبات السوق أكثر من الماضي.

وأضاف وزير الطاقة الإماراتي: "جميعهم ملتزمون بتوفير توازن سوق النفط وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتعزيز الازدهار والنمو الاقتصادي نحو مستقبل مستدام"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشار المزروعي، إلى نجاح "أوبك+" في الحفاظ على إعلان التعاون الذي ربما يستمر لسنوات ومواجهة التحديات والاحتفاظ بالمخزونات في حدود متوسط السنوات الخمس لأطول فترة وقال إن خطط عامي 2020 و2021 تستهدف استقرار الإنتاج لزيادة الاستثمارات والحفاظ على مستوى معقول ومستدام يحقق توازن السوق مع تفادي تذبذب الأسعار.

وقال المزروعي: "ما يهمنا هو تحقيق التوازن و استقرار عملية العرض والطلب.. ولسنا قلقين من المستقبل".

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