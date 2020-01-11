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كيف يمكنك حل مشكلة ضعف إشارة الشبكة في هاتفك؟

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يواجه الكثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة ضعف إشارة الشبكة أو فقدانها، وهو ما ينعكس سلبًا على  الاتصالات أو البيانات الخلوية، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، وقد تكون المشكلة في هاتفك أو في شركة الاتصالات نفسها.

سنستعرض اليوم بعض النصائح والحيل التي يمكنك استخدامها لتعزيز قوة الإشارة:

1- اكتشف قوة الشبكة في المكان:

تساعدك خطوة تحديد قوة الشبكة في التأكد من وجودك في منطقة تقع ضمن نطاق تغطية الشبكة، ويمكنك تحديد ذلك باتباع الخطوات التالية:

  • انتقل إلى (الإعدادات) Settings على هاتفك.
  • مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (حول الهاتف) About Phone؛ ثم اضغط عليه.
  • اضغط على خيار (الحالة) Status، ثم اضغط على خيار ( حالة البطاقة) SIM Card Status.
  • اضغط على خيار (قوة الإشارة) Signal Strength. يتم التعبير عن قوة الإشارة بوحدة dBm (ديسيبل) وبعدد سالب، ومن المفرض أن يترواح الرقم بين -44 ديسبل (ممتازة) إلى-140 (ضعيفة).

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كيف يمكنك حل مشكلة ضعف إشارة الشبكة في هاتفك؟

2- التبديل إلى وضع الطيران:

في حالة ضعف الشبكة أو فقدها بالكامل يمكنك ضبط الهاتف على (وضع الطيران) Airplane Mode لمدة 3 ثوانِ، ثم إيقاف تفعيله ثانية، حيث تعتبر هذه الطريقة الأسرع والأسهل لمحاولة إصلاح مشكلات الإشارة.

يمكنك التمرير لأسفل من أعلى الشاشة لعرض لوحة الإعدادات السريعة، ثم انقر على أيقونة (Airplane)، ثم انتظر حتى يقوم هاتفك بفصل اتصاله بالكامل بشبكة Wi-Fi واتصالاته الخلوية، حيث لا يحدث ذلك على الفور، لذا امنحه على الأقل 30 ثانية قبل النقر على الأيقونة مرة أخرى.

كيف يمكنك حل مشكلة ضعف إشارة الشبكة في هاتفك؟

3- إعادة تشغيل الهاتف:

تعتبر إعادة التشغيل ممارسة شائعة مع الأجهزة لإصلاح المشكلات الصغيرة، ويمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع هاتفك لحل مشكلة ضعف إشارة الشبكة.

  • هواتف أندرويد: اضغط باستمرار على زر الطاقة حتى تظهر قائمة على الشاشة اختر منها (إعادة التشغيل) Restart. إذا لم يكن هاتفك يوفر خيار إعادة التشغيل فاستمر في الضغط على زر الطاقة حتى تصبح الشاشة سوداء ثم تعود إلى التشغيل.
  • هواتف آيفون: يوجد طريقتان لإعادة تشغيل آيفون، إما أن تضغط باستمرار على زر التشغيل حتى ترى شريط إيقاف التشغيل، أو تضغط باستمرار على زر التشغيل وزر خفض الصوت السفلي معًا لمدة 10 ثوان على الأقل لحين ظهور شعار آبل، وتعتمد الطريقة التي تسخدمها على طراز آيفون الخاص بك.

4- إزالة بطاقة SIM:

إذا وقع منك هاتفك فقد تهتز بطاقة SIM في مكانها، لذلك يجب إيقاف تشغيل الهاتف ونزع البطاقة من مكانها وإعادة تثبيتها مرة أخرى ما قد يساعد على تعزيز قوة الإشارة على هاتفك.

إذا كان هاتفك يدعم بطاقة eSIM – عبارة عن بطاقة SIM رقمية تتيح لك تنشيط خطة خلوية من شركة الاتصالات بدون الحاجة لاستخدام بطاقة nano-SIM فعلية – مثل: هواتف iPhone XS وXS Max، ، وPixel 3، وPixel 4  فلا يمكنك إزالتها لذلك أفضل ما يمكنك فعله هو إعادة تشغيل هاتفك.

5- إعادة تعيين إعدادات الشبكة:

قد تساعد خطوة إعادة تعيين إعدادات الشبكة على هواتف آيفون في حل المشكلة؛ ولكن يجب أن تضع في اعتبارك أن هذه الخطوة تؤدي إلى إعادة تعيين Wi-Fi وكلمات السر والإعدادات الخلوية وإعدادات VPN وAPN التي استخدمتها سابقًا.

  • انتقل إلى (الإعدادات) Settings على هاتفك.
  • اضغط على خيار (عام) General.
  • اضغط على خيار (إعادة تعيين) Reset.
  • اضغط على خيار (إعادة تعيين إعدادات الشبكة) Reset Network Settings.بمجرد الانتهاء سيتم إعادة تشغيل هاتفك.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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