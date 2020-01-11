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رئيس وزراء اليابان يصل الرياض في زيارة رسمية

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رئيس وزراء اليابان يصل الرياض في زيارة رسمية رئيس وزراء اليابان يصل الرياض في زيارة رسمية

 

الرياض – مباشر: وصل إلى العاصمة الرياض اليوم السبت، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، بأن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، كانا في استقبال رئيس وزراء اليابان في مطار الملك خالد الدولي.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الياباني أيضا وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري -الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.

مباشر (اقتصاد)

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