أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: تكفلت التطورات الجيوسياسية بالشرق الأوسط بقيادة زخماً وإثارة وتقلبات في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

كما استحوذت الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران على نصيب كبير من المشهد العالمي، بالإضافة إلى تقرير الوظائف المخيب للآمال.

نشاط الخدمات في منطقة اليورو يرتفع لأعلى مستوى بـ4 أشهر

تحسن نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال الشهر الأخير من العام الماضي، لكن الأداء الاقتصادي بشكل عام لا يزال يشهد ضعفاً في النمو.

نشاط الخدمات في الولايات المتحدة يرتفع لأعلى مستوى بـ5 أشهر

ارتفع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر في ديسمبر/كانون الأول، مع زيادة الطلبيات الجديدة.

"موديز" تحذر: تصاعد التوترات الجيوسياسية سيؤدي لصدمة اقتصادية

حذر محلل في وكالة "موديز" أن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران سوف يؤدي إلى صدمة اقتصادية ومالية واسعة.

مورجان ستانلي: الاقتصاد لا يضمن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

يرى بنك "مورجان ستانلي" أن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين حيال افتراض أن الوضع القوي لاقتصاد الولايات المتحدة يضمن فوز الرئيس دونالد ترامب في جولة أخرى من الانتخابات الرئاسية.

البرلمان الأسباني يصوت لصالح تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة "سانشيز"

فاز رئيس الوزراء الأسباني "بيدرو سانشيز" بدعم النواب لتشكيل حكومة ائتلافية يسارية بفارق صوتين فقط.

بيمكو: 4 عوامل ترجح تعافي الاقتصاد العالمي

قالت شركة "بيمكو" إن مخاطر الركود الاقتصادي قد تراجعت في الأشهر الأخيرة، مشيرةً إلى أن هناك 4 عوامل ترجح تعافي النمو العالمي.

ترامب: مقتل "سليماني"أنقذ حياة الكثيرين ومستعد للحرب إذا اقتضى الأمر

قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة مستعدة للحرب مع إيران إذا اقتضى الأمر ذلك، مشيراً إلى أن قتل "قاسم سليماني" أنقذ حياة الكثيرين.

رئيس أوكرانيا يؤكد مقتل كافة ركاب وطاقم طائرة "بوينج" المنكوبة

أكد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" مقتل كافة من كان على متن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران، مستشهداً بالمعلومات الأولية.

في مؤتمر صحفي استثنائي.. 5 رسائل لـ"كارلوس غصن" بعد الهروب

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان "كارلوس غصن" إن القضاء الياباني أخذه من عالمه الخاص، مشيراً إلى أنه تعرض للاضطهاد والظلم.

ترامب: لا خسائر من هجوم إيران.. وسنفرض عقوبات ضد طهران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يوجد أضراراً إثر الهجوم الإيراني، معلناً فرض المزيد من العقوبات على طهران.

روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا

دعت روسيا وتركيا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بداية من منتصف ليل الأحد المقبل في مسعى لتخفيف التوترات في المنطقة.

مديرة صندوق النقد تدعو إلى زيادة الضرائب على الأثرياء

دعت مديرة صندوق النقد الدولي إلى التفكير في زيادة الضرائب على الأثرياء، لمعالجة قضية عدم المساواة في الدخل.

وزارة التجارة الصينية: سنوقع الصفقة التجارية في واشنطن الأسبوع المقبل

قالت وزارة التجارة في الصين إن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة سيتم توقيعها في واشنطن خلال الأسبوع المقبل.

أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى في 5 سنوات

تواصل أسعار الغذاء عالمياً الصعود للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر/كانون الأول، لتقفز إلى أعلى مستوى في نحو 5 سنوات.

هبوط مبيعات السيارات في الصين للعام الثاني على التوالي

تواصل مبيعات السيارات في الصين التراجع خلال الشهر الأخير من العام الماضي، لتسجل الهبوط السنوي الثاني على التوالي.

البنك الدولي يتوقع تعافي نمو الاقتصاد العالمي رغم المخاطر

يتوقع البنك الدولي تعافي نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، لكنه مع ذلك حذر من أنه من المرجح أن تستمر المخاطر السلبية.

البنك الدولي يحذر من أزمة ديون عالمية جديدة

حذر البنك الدولي من خطر اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، داعياً صناع القرار لإدراك أن معدلات الفائدة المنخفضة تاريخياً قد لا تكون كافية لصد انهيار مالي واسع النطاق.

ترامب: لا أعتقد أن الطائرة الأوكرانية تحطمت بسبب عطل فني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران كانت نتيجة لمشاكل فنية.

"إتش.إس.بي.سي": عاملان وراء إمكانية صعود الدولار عالمياً في 2020

توقع محلل في "إتش.إس.بي.سي" أن الدولار الأمريكي قد يرتفع في العام الجاري استناداً إلى سببين رئيسيين.

البرلمان البريطاني يوافق نهائياَ على صفقة البريكست

وافق البرلمان البريطاني على مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني.

رئيس وزراء كندا:لدينا معلومات خاصة بأن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية

قال رئيس الوزراء كندا "جاستن ترودو" إن المسؤولين الكنديين لديهم معلومات استخباراتية من مصادرهم الخاصة بأن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية.

مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعاً لتقييد صلاحيات ترامب ضد إيران

قام مجلس النواب الأمريكي بتمرير تشريع يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن الحرب ضد إيران.

ترامب: قد نؤجل المرحلة الثانية من الصفقة التجارية بعد الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد لا يتفق على المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين إلا بعد إبرام انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف أقل من المتوقع خلال ديسمبر

أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف إلى سوق العمل الأمريكي بأقل من المتوقع خلال الشهر الأخير من العام الماضي، مع استقرار معدل البطالة.

ارتفاع أجور العاملين الأمريكيين بأقل من 3% لأول مرة منذ2018

تباطأ نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مسجلة ارتفاعاً دون 3 بالمائة للمرة الأولى منذ منتصف عام 2018.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على صادرات المعادن الإيرانية وثمانية من كبار المسؤولين بطهران، على خلفية الهجوم الأخير على قاعدتين عسكريتين أمريكتين في العراق.

محلل أمريكي: عامل رئيسي يدعم أسعار الذهب حالياً

يرى محلل أن هناك الكثير من الأسباب للمراهنة ضد احتمالات ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الحالي، ولكن لايزال هناك سببًا رئيسيًا لعدم القيام بذلك.

رئيسة النواب الأمريكي ترسل لائحة اتهام ترامب إلى"الشيوخ" الأسبوع المقبل

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها تعتزم إرسال لائحة اتهام الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ في الأسبوع المقبل.

ترامب: إيران كانت تخطط لضرب 4 سفارات أمريكية قبل مقتل"سليماني"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التهديد الوشيك من إيران الذي دفع الولايات المتحدة لقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" كان يتمثل في هجمات مخطط لها على أربع سفارات أمريكية.