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رئيس أدنوك: التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي في 2020 "مبشرة"

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رئيس أدنوك: التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي في 2020 "مبشرة" رئيس أدنوك: التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي في 2020 "مبشرة"

 

أبوظبي - مباشر: ذكر وزير دولة الإمارات، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك "، أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي لعام 2020 تبدو مبشرة وإيجابية مقارنة بالعام الماضي.

وقال سلطان بن أحمد الجابر، اليوم السبت، أن التوقعات الإيجابية لعام 2020 حتى مع بعض حالات عدم اليقين التي تفرضها القضايا الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

جاءت تصريحات الجابر، في كلمته الرئيسية التي ألقاها خلال افتتاح الدورة الرابعة من " منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي "، والذي ينعقد في أبوظبي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وأشار الجابر، إلى هدوء التوترات الجيوسياسية على مر الأيام القليلة الماضية، حيث تبدو الحكمة والتوازن والدبلوماسية سيدة الموقف حاليا.

وذكر أمام مجموعة من قادة وصناع سياسة قطاع الطاقة: " في ظل الانفراج وانخفاض حدة التوترات التجارية والمؤشرات بعودة النمو في القطاع الصناعي وارتفاع مستوى الاتفاق الاستهلاكي يمكننا أن نتطلع للمستقبل بتفاؤل حذر".

وانطلقت أعمال الدورة السنوية الرابعة لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أمس، بمشاركة قيادات وشخصيات مؤثرة في قطاع الطاقة على مستوى العالم.

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