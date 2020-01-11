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هيثم بن طارق يؤدي القسم سلطانا لعُمان

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مباشر: أدى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد القسم سلطانا لعُمان، اليوم السبت، وفقاً للصفحة الرسمية لمركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العُمانية.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عُمان، صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وذلك عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد فترة حكم استمرت 50 عاماً.

وذكر مجلس الدفاع في سلطانة عُمان، أنه تم تنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً للبلاد، وذلك طبقاً لوصية السلطان قابوس بن سعيد، والتي تم فتحها بحضور العائلة المالكة.

شغل السلطان الجديد لعُمان، منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد.

كما عمل هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد لفترة في وزارة خارجية عُمان.

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مباشر (اقتصاد)

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