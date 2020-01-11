من هو "هيثم بن طارق" سلطان عُمان الجديد؟

مباشر: أعلن مجلس الدفاع في سلطانة عُمان، اليوم السبت، عن تنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً للبلاد، والذي شغل منصب وزير التراث والثقافة.

ويعد هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد السلطان العاشر لسلطنة عمان، ويأتي خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، وذلك طبقاً لوصية الأخير، التي تم فتحها بحضور العائلة المالكة.

ولد هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد في عام 1954.

وشغل السلطان الجديد لعُمان، منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد.

كما عمل هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد لفترة في وزارة خارجية عُمان.

وترأس هيثم بن طارق بن تيمور بعض المجالس مثل جمعية رعاية الأطفال المعاقين، جمعية الصداقة العمانية اليابانية، وكان رئيساً للجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط 2010.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عُمان، صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وذلك عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد فترة حكم استمرت 50 عاماً.

وقال مجلس الدفاع في السلطنة، أنه بحضور أفراد العائلة المالكة شهودًا كرامًا على الإجراءات، فتح وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين.

وتابع المجلس، أنه تم إعلان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً لعٌمان.

ترشيحات

ترسية مناقصة على شركة تابعة لـ"سنرجي" في

عاجل:أمريكا تحظر الطيران فوق إيران والعراق وخليج