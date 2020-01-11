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محدث.. إعلان هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً لعُمان

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محدث.. إعلان هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً لعُمان محدث.. إعلان هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً لعُمان

مباشر: أعلن مجلس الدفاع في سلطانة عُمان عن تنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً للبلاد.

وقال مجلس الدفاع في السلطنة، اليوم السبت، أنه بحضور أفراد العائلة المالكة شهودًا كرامًا على الإجراءات، فتح وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين، وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية.

وتابع المجلس، أنه تم إعلان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً لعٌمان.

ونوه المجلس، أن ذلك يأتي بعد دعوته مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وأشار المجلس، إلى أن الجلسة كانت بحضور رئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس الشورى، رئيس المحكمة العليا، ونائب رئيس المحكمة العليا.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عُمان، صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وذلك عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد فترة حكم استمرت 50 عاماً.

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