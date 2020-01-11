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مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين

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مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين

تصادف هذه الأيام مرور 13 سنة على إعلان شركة آبل عن أول هاتف آيفون. وفي حين أن الشركة الأمريكية لم تعد تعلن عن مبيعاتها من هواتف آيفون، إلا أن المحللين يتوقعون أن مبيعات آبل تقترب بخطى ثابتة من بلوغ ملياري آيفون.

ونقلت وكالة بلومبرج عن 8 محللين أن الشركة في طريقها لبيع ما يقرب من 195 مليون هاتف آيفون في السنة المالية 2020، وبهذا تتفوق مبيعات العام الحالي على مبيعات عام 2019، حيث باعت 186 مليون وحدة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة العدد الإجمالي المقدر لأجهزة آيفون التي تم بيعها من إطلاق أول آيفون إلى نحو 1.9 مليار وحدة.

وكان المؤسس المشارك لشركة آبل (ستيف جوبز) قد أعلن عن أول هاتف آيفون في 9 كانون الثاني/يناير 2007 في مدينة سان فرانسيسكو، ثم أطلقته الشركة للبيع في شهر حزيران/يونيو من العام ذاته.

ومنذ الأيام الأولى للهاتف، ساهم آيفون في ازدهار ما أصبح يُعرف لاحقًا بسوق الهواتف الذكية، ثم تبعتها العديد من الشركات، بما في ذلك شركة سامسونج التي تمكنت خلال سنوات قليلة من أن تصبح – ولا تزال – أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم.

ومع دخول الشركات الصينية على الخط قبل بضع سنوات، أصبحت المنافسة صعبة في السوق، الذي وصل حد الإشباع، فتأثر عدد من الشركات، بما في ذلك آبل التي كانت تعتمد طوال تلك السنوات على مبيعات آيفون. ولكنها خلال العامين الماضيين، أصبحت تركز على توسيع أعمالها، وذلك من خلال الاستثمار في مجالات أخرى، بما في ذلك خدمتها البرمجية، مثل آب ستور، وآبل باي، وآب ميوزيك.

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في محاولة لتحويل تركيز المستثمرين بعيدًا عن المبيعات الفردية لأجهزة آيفون، وغيرها من المنتجات، توقفت شركة آبل عن الإبلاغ عن مبيعات الوحدات لأجهزة آيفون، وآيباد، وماك منذ بداية عام 2019.

وإن كانت توقعات المحللين صحيحة، فإن عدد أجهزة آيفون التي تم بيعها هذا العام سيكون أقل بكثير من العدد الإجمالي الذي تم بيعه خلال سنوات الذروة لآيفون، وهي 2015، و2016، و2017، و2018. ومع ذلك، من المتوقع أن تحقق آبل عائدات قياسية هذا العام بأكثر من 275 مليار دولار أمريكي بفضل التنوع في نموذج الأعمال.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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