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فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة

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فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة

أفاد تقرير إخباري بأن شركة فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيقها (لازو) Lasso المنافس لتطبيق مشاركة الفيديو القصير الشهير (تيك توك) TikTok في دولة جديدة خلال العام الحالي.

وقال موقع Entrackr: إن عملاقة التواصل الاجتماعي تعتزم إطلاق تطبيق Lasso في الهند منتصف عام 2020، وذلك بعد أن أطلقته العام الماضي في المكسيك، وإطلاق أول مرة في الولايات المتحدة في عام 2018.

وبحسب شركة تحليلات التطبيقات (سنسور تاور) Sensor Tower، فإن التطبيق نُزِّل تقريبًا 500 ألف مرة في الولايات المتحدة، و2.2 مليون مرة في المكسيك.

ويُعتقد أن فيسبوك تأمل من خلال إطلاق تطبيق Lasso في الهند التي تمتلك أكثر من 627 مليون مستخدم للإنترنت في جذب الملايين من المستخدمين، خاصةً بالنظر إلى اهتمام المستخدمين الهنود بتطبيق (تيك توك) الذي نُزِّل في الهند وحدها 500 مليون مرة من أصل 1.5 مليار مرة في جميع أنحاء العالم. كما يُعتقد أن إطلاق التطبيق قد يكون تحديًا صعبًا لفيسبوك، إذ سيكون من الصعب منافسة التطبيق الصيني الذي يمتلك أكثر من 200 مليون مستخدم في الهند.

ومع ذلك، فقد تستفيد فيسبوك من الجدل الذي دار حول تطبيق (تيك توك) في الهند خلال عام 2019، إذ طلبت السلطات في شهر نيسان/أبريل الماضي من شركة جوجل وآبل إزالة التطبيق من متجري جوجل بلاي، وآب ستور، بسبب كثرة المحتوى الجنسي على المنصة. ثم أُزيل الحظر في وقت لاحق.

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