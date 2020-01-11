إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد"

مباشر: اعترفت إيران بالمسؤولية عن تحطم الطائرة الأوكرانية فوق أراضيها، بعد نفى مستمر طوال أيام للاتهامات الغربية بهذا الشأن.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤوليين عسكريين، اليوم السبت، قولهم إن صاروخ إيراني تسبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية ومصرع كافة ركابها "بدون تعمد ذلك".

ولقي 176 شخصاً مصرعهم يوم الثلاثاء الماضي في تحطم طائرة من طراز "737 بوينج" بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران.

وكان مسؤولون من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا قد أعلنوا أن صاروخ إيراني وراء حادث تحطم الطائرة، وهو ما نفاه مراراً مسؤولي طهران خلال الساعات الماضية.

وأوضح بيان التلفزيون الإيراني أن الحادث كان بسبب "خطأ بشري غير مقصود".