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أخر النهار | الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا الخميس.. والصغرى بالقاهرة 12
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الأربعاء 15 يناير 2020 10:08 مساءً
سقوط خلية الكترونية تركية تروج للتقارير السلبية عن مصر من شقة في باب اللوق | أخر النهار
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الأربعاء 15 يناير 2020 10:08 مساءً
افتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية في البحر الأحمر
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:56 مساءً
أخر النهار | تامر امين قرر يتغلب على الشتاء ويستحمى وعينك ما تشوف الا النور.. تنبيه وتحذير مهم جدا
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:54 مساءً
الرئيس يفتتح قاعدة برنيس العسكرية الاضخم بالشرق الاوسط لتأمين مصالح مصر بالبحر الأحمر
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:54 مساءً
مباراة الزمالك والأهلي بدوري السوبر لكرة السلة
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:49 مساءً
الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة معتدلة رغم تأثير التعريفات الجمركية
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:44 مساءً
محدث..الذهب يربح 9 دولارات عند التسوية مع تراجع العملة الأمريكية
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:44 مساءً
شاهد.. ترامب ونائب الرئيس الصيني يوقعان اتفاقا تاريخيا لـ"إنهاء الحرب"
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:42 مساءً
مصر تبني قواعد المجد.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر | أخر النهار
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الأربعاء 15 يناير 2020 09:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
معبد "الياهو هانبي" في الإسكندرية.. إعادة افتتاح المعبد يعود تاريخه الى القرن الـ14
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 11 يناير 2020 12:56 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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