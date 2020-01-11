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بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

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بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: فرض تقرير الوظائف الأمريكي نفسه على الأسواق العالمية كأبرز الأحداث في نهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وجاءت بيانات التوظيف الشهرية مخيبةً للآمال بعدما أضاف الولايات المتحدة 145 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأقل من توقعات المحللين، مع استقرار معدل البطالة عند مستوى 3.5 بالمائة.

في حين تباطأ نمو المعدل السنوي للأجور في الولايات المتحدة إلى 2.9 بالمائة في الشهر الماضي في أدنى وتيرة منذ 2018.

تقلبات الأسهم

تحولت الأسهم الأمريكية للهبوط في الختام بعد تقرير الوظائف ليفقد "داو جونز" مستوى 29 ألف نقطة والذي سجله خلال الجلسة لكن "وول ستريت" حافظت على مكاسبها الأسبوعية مع هدوء المخاوف الجيوسياسية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بعد الهجوم الأخير على القوات الأمريكية في العراق.

فيما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران كانت تخطط لضرب 4 سفارات أمريكية قبل أن يأمر بقتل "قاسم سليماني".

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات لتفقد مكاسبها خلال الجلسة لكنها حققت مكاسب أسبوعية.

في حين ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة اليوم لتحقق مكاسب أسبوعية مع التفاؤل بشأن التجارة وهدوء التوترات الجيوسياسية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع إنفاق الأسر اليابانية للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

تراجع النفط وارتفاع الذهب

هبطت أسعار النفط للجلسة الرابعة عند تسوية تعاملات مع انحسار المخاوف الجيوسياسية لتسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ يوليو/تموز حيث فقد "نايمكس" 6.4 بالمائة من قيمته.

وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 11 منصة لتصل إلى 659 منصة.

بينما ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية مع هبوط الدولار الأمريكي بعد بيانات التوظيف الشهرية ليسجل المعدن الأصفر ثالث مكاسبه الأسبوعية.

مباشر (اقتصاد)

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