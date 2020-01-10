محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للهبوط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للهبوط من مستويات قياسية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بعد الكشف عن بيانات الوظائف في الولايات المتحدة والتي خيبت التوقعات، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وقادت أسهم قطاعي المالية والصناعة خسائر "وول ستريت"، بعدما انخفض كل منهما بنحو 0.7 بالمائة على الأقل.

وتجاوز "داو جونز" مستوى 29 ألف نقطة للمرة الأولى خلال التعاملات مع التفاؤل بشأن التجارة وتهدئة المخاوف الجيوسياسية، لكن بيانات الوظائف المخيبة للآمال ضغطت على معنويات المستثمرين ليفقد المؤشر الصناعي أعلى مستوى في تاريخه.

و أضاف الاقتصاد الأمريكي 145 ألف وظيفة في الشهر الجاري مقابل تقديرات 162 ألف وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في 50 عاماً.

في حين تباطأ معدل نمو الأجور السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.9 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة مع 3.1 المائة في الشهر السابق له.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 133 نقطة عند 28823 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7 بالمائة.

وتراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3265 نقطة، لكنه ارتفع بنحو 0.9 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

كما انخفض "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة إلى 9178 نقطة، بينما سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة عند مستوى 97.374.