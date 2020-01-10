ترامب: إيران كانت تخطط لضرب 4 سفارات أمريكية قبل مقتل"سليماني"

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التهديد الوشيك من إيران الذي دفع الولايات المتحدة لقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" كان يتمثل في هجمات مخطط لها على أربع سفارات أمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، نفذت الولايات المتحدة غارة جوية على مطار بغداد أدت إلى استهداف "سليماني" رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري بأمر من ترامب.

وذكر ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" اليوم الجمعة، أن السفارة الأمريكية في بغداد كانت ضمن 4 سفارات خططت إيران لاستهدافها قبل مقتل "سليماني".

وأكد الرئيس الأمريكي في عدة مناسبات الأسبوع الجاري أن "سليماني" كان يخطط لقتل الكثير من قوات الولايات المتحدة.

وساهم مقتل "سليماني" في توترات حادة شهدتها منطقة الشرق الأوسط الأسبوع الجاري حيث ردت إيران بهجوم صاروخي على قاعدتين عسكريتين للولايات المتحدة في العراق دون أن يُسفر ذلك عن خسائر بشرية.

وقررت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على شركات التعدين وكبار المسؤولين في إيران بعد الهجوم الأخير.