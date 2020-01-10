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محدث.. النفط يسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ يوليو بخسائر 6%

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محدث.. النفط يسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ يوليو بخسائر 6% محدث.. النفط يسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ يوليو بخسائر 6%

مباشر: انخفضت النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب التطورات الجيوسياسية، ليسجل "نايمكس" أكبر خسائر أسبوعية في 5 أشهر.

وتراجعت أسعار الخام للجلسة الرابعة على التوالي مع هدوء المخاوف الجيوسياسية التي نشبت بعد أن تسببت غارة جوية أمريكية في مقتل القائد العسكري لإيران "قاسم سليماني"  ورد طهران بهجمة على القوات الأمريكية في العراق.

فيما قررت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات على إيران جراء هجومها على القوات الأمريكية.

في حين، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 11 منصة لتصل إلى 659 منصة. 

وفي التطورات التجارية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد لا يتفق على المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين إلا بعد إبرام انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما من المقرر توقيع المرحلة الأولى في الأسبوع المقبل.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 59.04 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنحو 6.4 بالمائة لتُعد الأكبر منذ يوليو/تموز الماضي.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت القياسي" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 64.98 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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