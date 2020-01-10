وزير: الإمارات تستحوذ على 70% من مشاريع الطاقة المتجددة بالخليج

أبوظبي - مباشر: ذكر وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات، ثاني بن أحمد الزيودي، أن بلاده تستحوذ على 70 في المئة من مشاريع الطاقة المتجددة بمنطقة الخليج.

وأشار ثاني بن أحمد الزيودي، اليوم الجمعة، إلى الجهود التي بذلتها "آيرينا" بدعم وتعاون دولها الأعضاء، والتي ساهمت في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة عبر المصادر المتجددة خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 1.1 مليون ميجاوات إلى 2.35 مليون ميجاوات.

وصرح: "في منطقة الخليج العربي وحدها وعبر الدعم الذي قدمه صناع القرار والمشرعين سجلت مشاريع الطاقة المتجددة نموا بنسبة 300 في المئة خلال الفترة نفسها".

جاء ذلك في حوار الزيودي، مع ممثلي الشباب ضمن منتدى الشباب والاستدامة الأول الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" اليوم على هامش الدورة العاشرة من اجتماعات جمعيتها العمومية.

وقال الزيودي، إن توجيهات القيادة في دولة الإمارات ساهمت في نمو مشاريع الطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث تستحوذ الدولة على 70 في المئة من إجمالي هذه المشاريع في منطقة الخليج بالكامل.

وتابع، إن ما تم تحقيقه عالميا من تطور ونمو في قطاع الطاقة المتجددة يدعو للفخر لكن الطريق ما يزال طويلا ويحتاج لمزيد من العمل والجهد لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

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