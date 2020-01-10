أخبار عاجلة

افتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية في البحر الأحمر -
أخر النهار | تامر امين قرر يتغلب على الشتاء ويستحمى وعينك ما تشوف الا النور.. تنبيه وتحذير مهم جدا -
الرئيس يفتتح قاعدة برنيس العسكرية الاضخم بالشرق الاوسط لتأمين مصالح مصر بالبحر الأحمر -
مباراة الزمالك والأهلي بدوري السوبر لكرة السلة -
الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة معتدلة رغم تأثير التعريفات الجمركية -
محدث..الذهب يربح 9 دولارات عند التسوية مع تراجع العملة الأمريكية -
شاهد.. ترامب ونائب الرئيس الصيني يوقعان اتفاقا تاريخيا لـ"إنهاء الحرب" -
مصر تبني قواعد المجد.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر | أخر النهار -
أبرز ردود فعل صحف تركيا واسرائيل وامريكا على المناورة قادر 2020 | أخر النهار -
تيسلا تحول حادثة كسر زجاج Cybertruck إلى قميص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثالث

Google+ Print
محدث.. أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثالث محدث.. أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثالث

مباشر: ارتفعت  الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد تقرير الوظائف الشهري لتسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتحول المعدن الأصفر للارتفاع مع تراجع الدولار بعد بيانات الوظائف المخيبة للآمال التي أظهرت إضافة 145 ألف وظيفة بأقل من التوقعات.

في حين، تباطأ معدل النمو السنوي للأجور في الولايات المتحدة بأقل وتيرة منذ عام 2018.

وبالنسبة للتطورات التجارية، فإن وزارة التجارة الصينية أكدت توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الأسبوع المقبل.

أما المرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأنها على الفور، فأعلن الرئيس دونالد أنها قد يتم تأجليها لما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالنظر إلى الأوضاع الجيوسياسية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران على خلفية الهجوم الأخير على قاعدتين عسكريتين أمريكتين في العراق.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.80 دولار إلى 1560.10 دولار للأوقية.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 0.5 بالمائة.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة مسجلاً 1558.19 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية  بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 97.363.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
شاهد.. ترامب ونائب الرئيس الصيني يوقعان اتفاقا تاريخيا لـ"إنهاء الحرب"

شاهد.. ترامب ونائب الرئيس الصيني يوقعان اتفاقا تاريخيا لـ"إنهاء الحرب"

رسمياً.. ترامب يوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين

رسمياً.. ترامب يوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين

فيديو إيراني يتخيل اغتيال ترامب ونتانياهو وبومبيو، ويضع بن سلمان على قائمة المستهدفين

فيديو إيراني يتخيل اغتيال ترامب ونتانياهو وبومبيو، ويضع بن سلمان على قائمة المستهدفين

وزير البترول الأسبق: جراحات رفع أسعار الوقود “بدون بنج” انتهت.. والشعب تحمل لأجل السيسي

وزير البترول الأسبق: جراحات رفع أسعار الوقود “بدون بنج” انتهت.. والشعب تحمل لأجل السيسي