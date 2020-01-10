محدث.. أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الثالث

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد تقرير الوظائف الشهري لتسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتحول المعدن الأصفر للارتفاع مع تراجع الدولار بعد بيانات الوظائف المخيبة للآمال التي أظهرت إضافة 145 ألف وظيفة بأقل من التوقعات.

في حين، تباطأ معدل النمو السنوي للأجور في الولايات المتحدة بأقل وتيرة منذ عام 2018.

وبالنسبة للتطورات التجارية، فإن وزارة التجارة الصينية أكدت توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الأسبوع المقبل.

أما المرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأنها على الفور، فأعلن الرئيس دونالد ترامب أنها قد يتم تأجليها لما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالنظر إلى الأوضاع الجيوسياسية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران على خلفية الهجوم الأخير على قاعدتين عسكريتين أمريكتين في العراق.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.80 دولار إلى 1560.10 دولار للأوقية.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 0.5 بالمائة.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة مسجلاً 1558.19 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 97.363.