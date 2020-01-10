رئيسة النواب الأمريكي ترسل لائحة اتهام ترامب إلى"الشيوخ" الأسبوع المقبل

مباشر: قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها تعتزم إرسال لائحة اتهام الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ في الأسبوع المقبل.

وفي الشهر الماضي، صوت مجلس النواب لصالح مساءلة ترامب من خلال الموافقة على اتهامين رئيسين وهما إساءة استخدام السلطة بعد مطالبته لأوكرانيا بالتحقيق مع المرشح الرئاسي جو بايدن ونجله، بالإضافة إلى عرقلة تحقيقات الكونجرس في هذا الشأن.

وكتبت "نانسي بيلوسي" إلى زملائها بمجلس النواب، اليوم الجمعة: "لقد طلبت من رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن يكون جاهزاً الأسبوع المقبل لإرسال قرارًا بتعيين مديرين ونقل مادتي الاتهام إلى الشيوخ".

مديرو المساءلة هم أعضاء في مجلس النواب يتصرفون أساسًا كمدعين في مساءلة ترامب في مجلس الشيوخ، ويتم الموافقة عليهم بتصويت مجلس النواب.

وتحدد تصريحات "بيلوسي" احتمال بدء مساءلة ترامب لعدة أسابيع في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأعربت "بيلوسي" عن فخرها بالشجاعة والوطنية التي أظهرها مجلس النواب في مساءلة ترامب ودعمه الدستور والدفاع عنه.