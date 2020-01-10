الشركات الأمريكية تغلق 11 منصة للتنقيب عن النفط

مباشر: انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، كما تراجعت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، أن الشركات الأمريكية أغلقت 11 منصة للتنقيب عن النفط خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 659 منصة.

كما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 4 منصات لتصل إلى 119 منصة.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم فبراير/شباط بنحو 0.6 بالمائة عند 59.21 دولار للبرميل.

فيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2 بالمائة إلى 65.21 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم فبراير/شباط بنحو 2.9 بالمائة إلى 2.23 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.