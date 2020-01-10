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"جولدمان ساكس" أكبر مستشار لعمليات الاستحواذ والاندماج خلال 2019

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"جولدمان ساكس" أكبر مستشار لعمليات الاستحواذ والاندماج خلال 2019 "جولدمان ساكس" أكبر مستشار لعمليات الاستحواذ والاندماج خلال 2019

مباشر: تفوق "جولدمان ساكس" على بنك "جي.بي.مورجان تشيس" ليصبح أكبر مستشار في قطاع الخدمات المالية خلال العام الماضي.

وبحسب بيانات "جلوبال داتا"، اليوم الجمعة، تمكن البنك الاستثماري الأمريكي من الصعود 4 مراكز في قائمة المستشاريين الماليين، والتي تتبع عمليات الاندماجات والاستحواذات والأسهم الخاصة وأنشطة معاملات الأصول في جميع أنحاء العالم.

وكان "جولدمان ساكس" مستشاراً في 48 صفقة بقيمة 188.8 مليار دولار في العام الماضي، وذلك مقارنة بـ36 صفقة بنحو 58.3 مليار دولار في العام السابق له.

وشارك "جولدمان ساكس" في خمسة من أصل ستة من صفقات الاندماجات والاستحواذات الكبرى التي تمت في العام الماضي، بما في ذلك إسداء المشورة إلى "صن تراست" بشأن عملية الدمج بقيمة 28 مليار دولار مع "بي.بي أند تي" في فبراير/شباط، لتكوين سادس أكبر بنك تجزئة في البلاد.

وجاء "مورجان ستانلي" و"جي.بي.مورجان" في المركزين الثاني والثالث، مع مشاركتهم كمستشارين ماليين في صفقات بقيمة 143.8 و 112.3 مليار دولار على الترتيب.

وتشير شركة "جلوبال داتا" إلى أن هناك أكثر من 60 بنكاً أمريكياً بقيمة أصول تتراوح بين 10 إلى 25 مليار دولار ربما تكون أهدافاً مغرية لعمليات استحواذ من جانب بنوك إقليمية.

وساعد تخفيف الشروط التنظيمية والإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد على تحفيز إبرام صفقات الاستحواذ والاندماج في القطاع المالي الأمريكي.

مباشر (اقتصاد)

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