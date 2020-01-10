لبنان: كارول غصن ستمثل أمام القضاء فور استلام طلب الإنتربول

مباشر: قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن زوجة رجل الأعمال كارلوس غصن ستمثل أمام القضاء بعد استلام طلب الإنتربول.

وأكد القاضي ألبرت سرحان، أن بلاده تحرص على العلاقات الودية مع دولة اليابان، وأن قضية رجل الأعمال كارلوس غصن لن تؤثر على التعاون القائم في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ونوهت الوكالة اللبنانية إلى تصريحات سرحان إلى وسائل إعلام أجنبية، والتي أشار فيها إلى أن استدعاء كارلوس غصن من قبل النيابة العامة التمييزية للتحقيق معه، يأتي استناداً على مذكرة التوقيف الدولية أي النشرة الحمراء التي وردت عبر الإنتربول.

وتابع سرحان، أنه تم استدعاء غصن إلى التحقيق، وصدر قراراً بمنعه من السفر ومصادرة جواز سفره الفرنسي، مشيراً إلى أن هذه المذكرة ترتبط بطلب الحكومة اليابانية استرداد غصن.

وأكمل: "وبالتالي إذا لم تبادر السلطات اليابانية إلى إرسال هذا الطلب خلال مهلة 40 يوما، يسقط قرار منع السفر".

أما بالنسبة إلى كارول زوجة غصن، فإنها "ستخضع للإجراءات والأصول ذاتها التي اتبعت في حقه فور تسلم النشرة الحمراء، بحيث سيتم استدعاؤها لاستجوابها والاستماع الى أقوالها حول التهم الموجهة إليها، وهذه الإجراءات تتدرج من منع السفر الى التوقيف والكفالة المالية وهي بمثابة إجراءات احترازية"، وفقاً لـ"سرحان".

وقال سرحان، إنه "تابع وقائع المؤتمر والشكوى التي تحدث عنها غصن من طريقة التعامل معه والتسويف والمماطلة في التحقيقات من قبل القضاء الياباني"، معتبراً أن "لغصن الحق بقول ما يريد شرط أن لا يضر بأشخاص أو دول".

وأصدر المدعي العام في اليابان، الثلاثاء الماضي، مذكرة توقيف لزوجة "كارلوس غصن" بعد أن هرب الأسبوع الماضي إلى لبنان، بزعم تقديمها شهادة زائفة خلال جلسة استماع للمحكمة في أبريل/نيسان الماضي.

ويشار، إلى أن رجل الأعمال غصن هرب في نهاية الشهر الماضي إلى لبنان قبل تقديمه للمحاكمة في اليابان بسبب اتهامات تتعلق بالفساد المالي.

وأطلق الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، الأربعاء الماضي، 5 رسائل عن قضية هروبه من اليابان والأسباب التي دفعته إلى ذلك في مؤتمر صحفي استثنائي.

ترشيحات

وكالة: اليابان ستبذل قصارى جهدها لإعادة "كارلوس غصن"