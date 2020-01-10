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محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

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محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة مع ترقب التطورات الجيوسياسية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية في المجمل.

وارتفعت البورصات الأوروبية خلال التعاملات على خلفية تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها تحولت للهبوط مع إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران.

وجاءت العقوبات بعد الهجوم الإيراني على قوات عسكرية للولايات المتحدة في العراق والذي كان رداً على مقتل واشنطن للجنرال الإيراني "قاسم سليماني".

وبالعودة إلى أوروبا، وافق المشرعون في المملكة المتحدة على تشريع اتفاقية الانسحاب والذي يسمح للبلاد بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني.

وفي الوقت نفسه، تمسكت  في فرنسا بموقفها بشأن إصلاحات التقاعد المقترحة على الرغم من احتجاجات من عشرات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الصعيد التجاري، أعلنت وزارة التجارة في الصين أنها ستوقع الصفقة التجارية في واشنطن خلال الأسبوع المقبل، فيما أشار الرئيس دونالد لتأجيل المرحلة الثانية لما بعد الانتخابات.

ووفقاً للبيانات الاقتصادية، فإن الإنتاج الصناعي في فرنسا ارتفع بأكثر من المتوقع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 419.14 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.2 بالمائة.

كما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاَ 7587.8 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية 0.2 بالمائة.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.09 مسجلاً 13483.3 نقطة، لكنه صعد بنحو 0.7 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

كما انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.09 بالمائة ليصل إلى 6037.1 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية هامشية بنحو 0.07 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1124 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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