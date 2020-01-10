السعودية والتشيك تبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

الرياض - مباشر: بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، مع وزير الخارجية التشيكي، توماش بترشتشك، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وأفادت وزارة الخارجية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أن الجبير اجتمع بترشتشك في العاصمة التشيكية براغ، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك.

ونوه الوزارة السعودية، إلى أن الجبير التقى خلال الزيارة برئيس مجلس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

ترشيحات

السبت.. رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولة خليجية من