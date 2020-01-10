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السبت 11 يناير 2020 09:28 صباحاً
آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy
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السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
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السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد
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السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X
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السبت 11 يناير 2020 09:18 صباحاً
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شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
نقل صاروخ SLS الفضائي لاختباره
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 10 يناير 2020 07:38 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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