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تزايد حالات تعثر الشركات الصينية عن سداد الديون في 2019

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تزايد حالات تعثر الشركات الصينية عن سداد الديون في 2019 تزايد حالات تعثر الشركات الصينية عن سداد الديون في 2019

مباشر: فشل 7 مقترضين عن سداد ديونهم في الصين خلال العام الماضي، لتتحول طفرة إصدار الديون بالخارج خلال السنوات الأخيرة إلى حالة من التعثر عن سداد مليارات الدولارات، وفقاً لتقرير حديث.

وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، أن عام 2019 شهد فشل 7 مؤسسات على الأقل عن سداد ديونها في سوق الديون الخارجية بالصين والذي تزيد قيمته عن 815 مليار دولار.

وتعثر المقترضين عن سداد سندات بقيمة 3.6 مليار دولار في العام الماضي، وهو أعلى من 3.3 مليار دولار التي فشل المقترضون في سدادها خلال عام 2018، وفقاً للبيانات التي جمعتها الوكالة الأمريكية.

وبالنسبة للتخلف عن سداد الديون بالداخل في الصين، فبلغ 134 مليار يوان (19 مليار دولار) في العام الماضي.

وتعد شركة "تيو جروب" الصينية المملوكة للدولة الحالة الأبرز في العام الماضي والتي تعثرت عن سداد سندات دولارية في العام الماضي للمرة الأولى في نحو عقدين.

ومن المتوقع أن تتزايد حالات التعثر عن سداد الديون في العام الحالي، حيث أن حوالي نصف السندات ذات عوائد 15 بالمائة على الأقل ستكون مستحقة السداد في 2020.

مباشر (اقتصاد)

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