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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد إيران الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

مباشر: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على صادرات المعادن الإيرانية وثمانية من كبار المسؤولين بطهران، على خلفية الهجوم الأخير على قاعدتين عسكريتين أمريكتين في العراق.

وكان الرئيس دونالد أكد الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية إضافية لمعاقبة على النظام الإيراني على خلفية الهجوم على القوات الأمريكية في العراق والذي جاء رداً على مقتل "قاسم سليماني".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صادر اليوم الجمعة، إنها ستفرض عقوبات على 17 شركة منتجة للمعادن  في إيران وشبكة من ثلاثة كيانات مقرها الصين وسيشيل وسفينة تشارك في شراء وبيع ونقل منتجات المعادن.

كما عاقبت واشنطن مسؤولين إيرانيين أهمهم علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومحمد رضا أشتياني نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وغلام رضا سليماني رئيس ميليشيا الباسيج التابعة لحرس الحرس الثوري الإسلامي.

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تستهدف كبار المسؤولين الإيرانيين لمشاركتهم وتواطؤهم في ضربات الصواريخ الباليستية يوم الثلاثاء، ونقوم أيضًا بمعاقبة أكبر شركات تصنيع المعادن في إيران، وفرض عقوبات على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني بما في ذلك البناء والتصنيع والتعدين،وستستمر هذه الإجراءات حتى يتوقف النظام عن تمويل الإرهاب العالمي ويلتزم بعدم امتلاك أسلحة نووية".

مباشر (اقتصاد)

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