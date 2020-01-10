صناديق السندات العالمية تستقبل تدفقات نقدية قياسية مع التوترات الجيوسياسية

مباشر: شهدت صناديق الأسهم الأوروبية أكبر تدفقات نقدية خارجة في نحو 14 أسبوعياً، بينما تلقت السندات مستوى قياسي من التدفقات.

وكشفت بيانات "بنك أوف أمريكا" و"إيه.بي.إف.أر جلوبال" التي نقلتها وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، أن صناديق الأسهم الأوروبية شهدت تخارج 1.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 8 يناير/كانون الأول، وهي الأكبر في نحو 14 أسبوعاً.

ويأتي هذا التحرك، بعد سحب المستثمرين حوالي 100 مليار دولار من صناديق الأسهم الأوروبية في العام الماضي، مع الهروب من عدم اليقين بشأن البريكست والاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل السندات.

ويعني الأداء في هذا الأسبوع عودة المستثمرين إلى الأدوات الاستثمارية الدفاعية بعد أن أدى اشتعال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض شهية الإقبال الأصول الخطرة.

وفي المقابل، شهد الأسبوع الأول من العام الجديد تدفقات نقدية تصل قيمتها إلى حوالي 23 مليار دولار في صناديق السندات، وهو مستوى قياسي.

كما شهدت صناديق أسواق المال تدفقات بقيمة 47 مليار دولار في الفترة نفسها.

وفي الوقت نفسه، تضررت الأسهم البريطانية، حيث سحب المستثمرون 495 مليون دولار في الأسبوع الماضي بعد 11 أسبوعاً من التدفقات الوافدة بناءً على التفاؤل بعدم مغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبية بدون اتفاق.

وبحسب التقرير، فإن صناديق الأسهم اليابانية والأسواق الناشئة حظيت باهتمام المستثمرين هذا الأسبوع، لتجذب 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي.