محدث.. اليورو يتعافى أعلى 1.11 دولار بعد تقرير الوظائف الأمريكي

مباشر: عاود اليورو الصعود أعلى مستوى 1.11 دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تقرير الوظائف الأمريكي وتزامناً مع تطورات اقتصادية وسياسية.

وجاء تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة مخيباً للآمال، حيث أن الاقتصاد أضاف 145 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول الماضي وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 162 ألف وظيفة كما تم تعديل أرقام الشهرين السابقين بالخفض بنحو 14 ألف وظيفة.

وكان اليورو تراجع دون 1.11 دولار في وقت مبكر من تعاملات اليوم مع مراقبة التطورات الجيوسياسية والتجارية.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الانتعاش في الوقت الحالي، على خلفية تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما دعم توجه المستثمرين نحو الأصول الخطرة.

ووافق المشرعون في المملكة المتحدة على تشريع اتفاقية الانسحاب والذي يسمح للبلاد بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، وسط ترقب للفترة الانتقالية الممتدة حتى نهاية العام الحالي من أجل التوصل لاتفاق ينظم العلاقة التجارية بين الجانبين.

وعلى الصعيد التجاري، أعلنت وزارة التجارة في الصين أنها ستوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في واشنطن خلال الأسبوع المقبل، فيما أشار الرئيس دونالد ترامب لتأجيل المرحلة الثانية لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحلول الساعة 4:03 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلاً 1.1113 دولار.

كما صعد اليورو أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.1 بالمائة ليسجل 0.8510 جنية إسترليني.

وزاد اليورو أمام الين الياباني بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 121.76 ين.