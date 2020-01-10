بالفيديو : موالون للنظام يحتفلون بحرق أدلب

جي بي سي نيوز :- نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لمغني يدعو بشار الاسد ونصر الله الى حرق ادلب .

وما لفت الانتباه ليس ما يدعو اليه المغني بل الاشخاص الذين يرقصون و يصفقون من حوله و كان ادلب عدو لهم .

في أحيان كثيرة أحب أن أبدأ من حيث انتهى الناس!



الكل تحدث عن هذا المغني الساقط وأشبعه تحسبا ولعنا وشتما



ما لفت انتباهي ليس الساقط الذي يتغنى ببشار ونصر الله



لا، ما لفت انتباهي وآلمني هم من حوله الذين استمروا بالرقص والتصفيق حتى وهو يطالب بحرق #إدلب وكأنها عدو لهم. #رام_الله pic.twitter.com/vRCIZ3FyNz