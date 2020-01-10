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بالفيديو : موالون للنظام يحتفلون بحرق أدلب

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بالفيديو : موالون للنظام يحتفلون بحرق أدلب بالفيديو : موالون للنظام يحتفلون بحرق أدلب

جي بي سي نيوز :- نشر على موقع التواصل الاجتماعي لمغني يدعو بشار الاسد ونصر الله الى حرق ادلب .

وما لفت الانتباه ليس ما يدعو اليه المغني بل الاشخاص الذين يرقصون و يصفقون من حوله و كان ادلب عدو لهم .

 

 

— خليل المقداد (@Kalmuqdad)

جي بي سي نيوز

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