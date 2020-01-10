بالفيديو : موالون للنظام يحتفلون بحرق أدلب

جي بي سي نيوز :- نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لمغني يدعو بشار الاسد ونصر الله الى حرق ادلب .
وما لفت الانتباه ليس ما يدعو اليه المغني بل الاشخاص الذين يرقصون و يصفقون من حوله و كان ادلب عدو لهم .
— خليل المقداد (@Kalmuqdad)
في أحيان كثيرة أحب أن أبدأ من حيث انتهى الناس!— خليل المقداد (@Kalmuqdad) January 1, 2020
الكل تحدث عن هذا المغني الساقط وأشبعه تحسبا ولعنا وشتما
ما لفت انتباهي ليس الساقط الذي يتغنى ببشار ونصر الله
لا، ما لفت انتباهي وآلمني هم من حوله الذين استمروا بالرقص والتصفيق حتى وهو يطالب بحرق #إدلب وكأنها عدو لهم. #رام_الله pic.twitter.com/vRCIZ3FyNz