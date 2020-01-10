أخبار عاجلة

فیديو للحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة -
آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy -
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية -
مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين -
فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة -
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد -
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X -
تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد -
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سهم "رايان آير" يقفز 5% بعد رفع تقديرات الأرباح

Google+ Print
سهم "رايان آير" يقفز 5% بعد رفع تقديرات الأرباح سهم "رايان آير" يقفز 5% بعد رفع تقديرات الأرباح

مباشر: ارتفعت أسهم شركات الطيران في أوروبا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان "رايان آير" رفع تقديراتها للأرباح للعام المالي الحالي.

وتمتعت شركة الطيران منخفضة التكلفة "رايان آير" بأداء أفضل من المتوقع في فترة عطلات الكريسماس والعام الجديد، بما في ذلك ارتفاع مبيعات المسافرين الذين قاموا بحجز تذاكر الطيران متأخراً.

وأعلنت الشركة الألمانية أنها تتوقع تحقيق أرباح قبل الضرائب تتراوح بين 950 مليون يورو و1.05 مليار يورو في العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس/ آذار، وهو ما يتجاوز التقديرات السابقة للشركة والتي كانت تتراوح بين 800 إلى 900 مليون يورو.

وبحلول الساعة 3:44 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم شركة الطيران "رايان آير" بنحو 5.4 بالمائة لتصل إلى مستوى 16.05 يورو، بعد أن سجل 16.96 يورو في وقت سابق من تعاملات اليوم.

كما ارتفعت أسهم شركات "إيزي جيت"، و"إي.إيه.جي" البريطانية، و"لوفتهانزا" أيضاً، مع توقعات المستثمرين بتحقيق شركات القطاع استفادة مماثلة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. إعلان هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً لعُمان

محدث.. إعلان هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً لعُمان

إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد"

إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد"

وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان

وفاة السلطان قابوس بن سعيد..والديوان السلطاني يُعلن الحداد في عُمان

بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

بيانات الوظائف الأمريكية تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم