سهم "رايان آير" يقفز 5% بعد رفع تقديرات الأرباح

مباشر: ارتفعت أسهم شركات الطيران في أوروبا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان "رايان آير" رفع تقديراتها للأرباح للعام المالي الحالي.

وتمتعت شركة الطيران منخفضة التكلفة "رايان آير" بأداء أفضل من المتوقع في فترة عطلات الكريسماس والعام الجديد، بما في ذلك ارتفاع مبيعات المسافرين الذين قاموا بحجز تذاكر الطيران متأخراً.

وأعلنت الشركة الألمانية أنها تتوقع تحقيق أرباح قبل الضرائب تتراوح بين 950 مليون يورو و1.05 مليار يورو في العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس/ آذار، وهو ما يتجاوز التقديرات السابقة للشركة والتي كانت تتراوح بين 800 إلى 900 مليون يورو.

وبحلول الساعة 3:44 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم شركة الطيران "رايان آير" بنحو 5.4 بالمائة لتصل إلى مستوى 16.05 يورو، بعد أن سجل 16.96 يورو في وقت سابق من تعاملات اليوم.

كما ارتفعت أسهم شركات "إيزي جيت"، و"إي.إيه.جي" البريطانية، و"لوفتهانزا" أيضاً، مع توقعات المستثمرين بتحقيق شركات القطاع استفادة مماثلة.