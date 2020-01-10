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وكالة: فرنسا تواصل خطط زيادة سن التقاعد رغم الاحتجاجات

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وكالة: فرنسا تواصل خطط زيادة سن التقاعد رغم الاحتجاجات وكالة: فرنسا تواصل خطط زيادة سن التقاعد رغم الاحتجاجات

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن الفرنسية قررت رفع سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاماً وذلك في مسودة التشريع المقترح، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة تحدي للنقابات العمالية.

وكان رئيس فرنسا "إيمانويل ماكرون" تقدم بمقترح لإعادة تشكيل نظام التقاعد في البلاد، والتي من شأنها أن تكون أكبر عملية إصلاح في هذا النظام منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن الحكومة الفرنسية ستقوم بإرسال مشروع القانون المقترح إلى إدارات المعاشات في وقت لاحق من اليوم.

وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد للمعاش ليصل إلى 64 عاماً بالنسبة لمواليد 1965 الذي من المقرر أن يتقاعد في عام 2027.

ولكن هذا الإقتراح أثار غضب النقابات العمالية، والتي تعتقد أن هذا الإصلاح سيؤدي إلى تآكل الفوائد المكتسبة وترك أصحاب المعاشات التقاعدية في وضع أسوأ.

واحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين التابعين للنقابات في شوارع المدن في جميع أنحاء فرنسا مؤخراً؛ احتجاجاً على خطة الإصلاح المقترحة.

مباشر (اقتصاد)

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