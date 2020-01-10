حفتر يرحب بدعوة تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار

مباشر: رحب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بالدعوة التي وجهتها تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار.

وأفاد بيان للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، مساء أمس الخميس، أن حفتر رحب بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية لوقف إطلاق النار في ليبيا، وفقاً لـ"فرانس 24".

ونوه المسماري، إلى أن حفتر في الوقت ذاته أكد استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها.

وأشار، إلى أن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس.

ودعت روسيا وتركيا، في الأربعاء الماضي، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بداية من منتصف ليل الأحد المقبل في مسعى لتخفيف التوترات في المنطقة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيان مشترك حينها: "نحن على ثقة من أن الليبيين يمكنهم أن يقرروا بشكل مستقل مستقبل وطنهم في إطار حوار على المستوى الوطني مع مراعاة مصالح جميع مواطنيها دون استثناء".

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هاتفياً تطورات الأزمة الليبية.

وأشار السيسي خلال الاتصال الهاتفي، إلى أن التدخلات الخارجية في ليبيا تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه؛ أكد الرئيس بوتين سعي بلاده لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.

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