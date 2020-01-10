مالية السودان: 150 مليار جنيه تقديرات عجز موازنة 2020

مباشر: كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، عن تقدير لإجمالي العجز المالي بموازنة 2020 يصل لـ 150 مليار جنيه.

وأشار إبراهيم البدوي، اليوم الجمعة، إلى أن مصروفات النظام السابق خلال عامي 2017- 2018 فاقت موازنة الدولة بمبلغ 144 مليار جنيه، وفقا لوكالة أنباء السودان "سونا".

وبيّن الوزير، أن تلك المصروفات ظلت كمديونية مستحقة على بنك السودان، كاشفًا عن اتفاق مع المركزي لجدولة المديونية، بحيث تدفع المالية مبدئيا 17 في المئة، أي نحو 25 مليار جنيه.

وأكد البدوي، أن العجز غير منظور لموازنة 2020، بالإضافة إلى المديونيات المستحقة لدى المركزي للعام 2020، التي تصل بإجمالي المديونية إلى 70 مليار جنيه، ويضاف إليها عجز الموازنة 80 مليار جنيه، ما يعادل 3,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير، أنه إذا تمّ التوافق على رفع تدريجي للبنزين ابتداءً من مارس/ آذار العام الحالي إلى يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب، علاوة إلى رفع تدريجي لدعم الجازولين من أغسطس/ آب لمدة عام كامل، فإن من شأن ذلك تغطية العجز كاملاً.

وشدد الوزير، على ضرورة النظر للدعم من ناحية الأعباء الثقيلة على الاقتصاد، مؤكداً الإبقاء عليه في موازنة 2020 انتظارا للحوار المجتمعي.

وأشار الوزير، إلى أن الدعم يبلغ 252 مليار جنيه، و يعادل 36 في المئة من المصروفات، مقارنة بـ188مليار جنيه في العام 2019.

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