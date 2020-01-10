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الحرس الثوري الإيراني : على الأردن اخراج القوات الأمريكية من أراضيه

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الحرس الثوري الإيراني : على الأردن اخراج القوات الأمريكية من أراضيه الحرس الثوري الإيراني : على الأردن اخراج القوات الأمريكية من أراضيه

جى بي سي نيوز  :- قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، إن طهران لم تكن تسعى لقتل جنود القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وهدفها كان توجيه ضربة للمعدات العسكرية.

وقال علي حاجي زادة، قائد القوات الجوية، إن "الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد، على اعتبارها أهم قاعدة أمريكية في العراق، هو بداية لعمليات كبرى وتحرك سيستمر مستقبلا".

وتابع: "على دول الخليج والأردن وأفغانستان أن تخرج القوات الأمريكية من أراضيها، وننصح الأمريكيين بالخروج من المنطقة طوعا"، وأضاف: "نقول للدول العربية والخليجية إن أمريكا لن تتدخل لأجلكم" ، وفق موقع اليوم . 

ولفت إلى أن "الأمريكيين كانوا على أهبة الاستعداد منذ أيام، وكانت هناك 12 طائرة أمريكية تراقب الهجوم، وظننا أنها ستنفذ عمليات ضدنا"، مشددا على أن "الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها بدقة وأمريكا لم تتمكن من إطلاق رصاصة واحدة تجاه إيران".

جي بي سي نيوز

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