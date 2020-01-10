الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالمستهل رغم تقرير الوظائف

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، رغم الكشف عن بيانات الوظائف في الولايات المتحدة والتي خيبت التوقعات.

وقادت أسهم قطاعي الرعاية الصحية والمرافق العامة مكاسب "وول ستريت"، بعدما ارتفعا بنحو 0.4 بالمائة لكل منهما.

وجاء تقرير الوظائف الشهري مخيباً للآمال في نهاية 2019 بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي 145 ألف وظيفة مقابل تقديرات 162 ألف وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في 50 عاماً.

في حين تباطأ معدل نمو الأجور السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.9 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة مع 3.1 المائة في الشهر السابق له.

وتتلقى الأسهم الأمريكية الدعم جراء التفاؤل بشأن اقتراب توقيع الصفقة التجارية الجزئية بين الولايات المتحدة والصين في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 28960.8 نقطة وهو مستوى قياسي جديد.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 3279.1 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة إلى 9228.04 نقطة ليسجل المؤشران مستويات قياسية جديدة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.484.