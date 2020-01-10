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وكالة الطاقة: نمو الطلب على النفط في الهند سيتجاوز الصين

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وكالة الطاقة: نمو الطلب على النفط في الهند سيتجاوز الصين وكالة الطاقة: نمو الطلب على النفط في الهند سيتجاوز الصين

مباشر: يتجه الطلب على النفط في الهند لتجاوز نظيره من الصين بحلول منتصف العقد الحالي، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على الاستثمارات لكنه سيؤدي لمخاطر سلبية أيضاً.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن يصل الطلب على النفط في الهند إلى 6 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2024، مقارنة بـ4.4 مليون برميل يوميًا في عام 2017.

ولكن رغم توقعات تسارع الطلب، فإنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط المحلي في الهند بشكل هامشي، مما يجعلها أكثر اعتمادًا على واردات النفط الخام وأكثر عرضة لخطر انقطاع إمدادات الشرق الأوسط.

في حين أنه من شأن تسارع نمو استهلاك النفط في الهند أن يزيد من الاستثمارات المحتملة في قطاع المصافي النفطية.

ومن المحتمل أن يكون نمو الطلب على النفط من جانب الصين أقل قليلاً من الهند بحلول منتصف العقد الحالي، ولكن الفجوة ستصبح أكبر بعد ذلك مع مرور الوقت.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث الاستهلاك العالمي للنفط بعد الصين والولايات المتحدة، كما أنها تحصل على أكثر من 80 بالمائة من احتياجاتها النفطية من الخارج، و65 بالمائة منها من الشرق الأوسط.

وكان سعر خام برنت قد تجاوز 71 دولاراً خلال الأسبوع الحالي بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكنه تراجع كثيراً عن هذا المستوى لاحقاً مع هدوء الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 2:11 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس/أذار بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 65.12 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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