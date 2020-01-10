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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد تقرير الوظائف

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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد تقرير الوظائف محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد تقرير الوظائف

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للاستقرار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

وأضاف الولايات المتحدة 145 ألف وظيفة بأقل من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، في حين استقر معدل البطالة عند 3.5 بالمائة.

فيما تباطأ معدل النمو السنوي للأجور في الولايات المتحدة بأقل وتيرة منذ عام 2018.

وأعلنت وزارة التجارة في الصين أنها ستوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة في واشنطن خلال الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد إنه قد يؤجل المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين لما بعد إبرام انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومنذ الهجمة الإيرانية، ليس هناك تصعيداً في الأوضاع الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران مع عدم سعي الجانبين إلى حرب بحسب تعليقاتهما.

وقام مجلس النواب الأمريكي اليوم بتمرير تشريع من شأنه تقييد صلاحيات الرئيس ترامب في شن حرب ضد إيران.

وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1095 دولار.

كما استقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3067 دولار، فيما ارتفع أمام الين الياباني بنحو 0.1 بالمائة عند 109.67 دولار.

وارتفعت العملة الخضراء أمام الفرك السويسري بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 0.9755 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.450

مباشر (اقتصاد)

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