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سوق الأسهم السعودي ينخفض 0.6% بأسبوع.. والسوقي يتراجع هامشياً

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سوق الأسهم السعودي ينخفض 0.6% بأسبوع.. والسوقي يتراجع هامشياً سوق الأسهم السعودي ينخفض 0.6% بأسبوع.. والسوقي يتراجع هامشياً

 

الرياض – مباشر: تراجع المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي"، بنسبة 0.61 في المئة؛ ما يعادل 51.24 نقطة، مسجلاً 8345.77 نقطة، بنهاية الأسبوع، مقارنة بـ8397.01 نقطة في الأسبوع السابق.

وأغلق رأس المال السوقي لأسهم السوق السعودي تعاملات الأسبوع متراجعاً بأكثر من 0.5 في المئة عند 8.96 تريليون ريال (2.39 تريليون دولار)، مقارنة بنحو بمستوى تجاوز الـ 9 تريليونات ريال (2.4 تريليون دولار) بالأسبوع الماضي.

في حين ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 6.8 في المئة، لتصل إلى 20.63 مليار ريال (5.5 مليار دولار) بنهاية الأسبوع، مقابل 19.32 مليار ريال (نحو 5.1 مليار دولار) قيمة تداولات الأسبوع السابق.

كما زادت كميات التداول بنسبة 2.3 في المئة، لتصل إلى 821.67 مليون سهم، مقابل 803.24 مليون سهم تداولات الأسبوع السابق.

وشهد السوق هبوط 16 قطاعاً، تصدرها الإعلام بنسبة 4.4 في المئة، والخدمات التجارية بنحو 3.3 في المئة، ثم تطوير العقارات بنسبة 2.3 في المئة.

وتضمنت قائمة الخاسرين قطاعات الاتصالات، المواد الأساسية والطاقة بنسب 2.2 و0.99 و 0.4 في المئة على الترتيب.

وفي المقابل، ارتفعت 5 قطاعات خلال مجمل تعاملات الأسبوع، أبرزها تجزئة الأغذية بنحو 4.7 في المئة، وتطبيقات وخدمات التقنية بمقدار 3.3 في المئة، والاستثمار بـ0.3 في المئة، البنوك بنسبة 0.2 في المئة.

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