"بي.إم.دبليو" تحقق مبيعات قياسية في عام 2019

مباشر: أعلنت مجموعة "بي.إم.دبليو" ارتفاع مبيعاتها من السيارات لمستوى قياسي جديد خلال العام الماضي.

وأعلنت الشركة الألمانية العاملة في قطاع تصنيع السيارات، عبر بيان صادر اليوم الجمعة، أن المجموعة باعت 2.52 مليون سيارة من طراز "بي.إم.دبليو" و"ميني" و"رولز رويس" خلال عام 2019، بارتفاع 1.2 بالمائة مقارنة بعام 2018.

وأعلنت المجموعة أن مبيعات طراز "بي إم دبليو" سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2.17 مليون وحدة في عام 2019، بزيادة 2 بالمائة مقارنة بالعام السابق له.

وأشارت المجموعة الألمانية إلى أنها سجلت مبيعات قياسية في أسواقها في الصين والولايات المتحدة خلال العام الماضي، في حين انخفضت المبيعات في أوروبا بشكل طفيف.

يذكر أن الشركة المنافسة "دايملر" كانت قد أعلنت أنها باعت 2.34 مليون سيارة من "مرسيدس بنز" في العام الماضي، مسجلة تاسع عام على التوالي من المبيعات القياسية.