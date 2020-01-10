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اليورو يتراجع أدنى 1.11 دولار مع تطورات اقتصادية وسياسية

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اليورو يتراجع أدنى 1.11 دولار مع تطورات اقتصادية وسياسية اليورو يتراجع أدنى 1.11 دولار مع تطورات اقتصادية وسياسية

مباشر: تراجع اليورو أدنى مستوى 1.11 دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، تزامناً مع تطورات اقتصادية وسياسية.

ويترقب المستثمرون في الأسواق العالمية تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة والمقرر إعلانه في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات أن الاقتصاد أضاف 162 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووافق المشرعون في المملكة المتحدة على تشريع اتفاقية الانسحاب والذي يسمح للبلاد بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، وسط ترقب للفترة الانتقالية الممتدة حتى نهاية العام الحالي من أجل التوصل لاتفاق ينظم العلاقة التجارية بين الجانبين.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الانتعاش في الوقت الحالي، على خلفية تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما دعم توجه المستثمرين نحو الأصول الخطرة.

وعلى الصعيد التجاري، أعلنت وزارة التجارة في الصين أنها ستوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في واشنطن خلال الأسبوع المقبل، فيما أشار الرئيس دونالد ترامب لتأجيل المرحلة الثانية لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحلول الساعة 12:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1093 دولار.

بينما انخفض اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 0.8481 جنية إسترليني.

واستقر اليورو أمام الين الياباني عند مستوى 121.61 ين.

مباشر (اقتصاد)

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