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السبت.. رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولة خليجية من السعودية

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السبت.. رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولة خليجية من السعودية السبت.. رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولة خليجية من السعودية

مباشر: أعلن مجلس الوزراء الیاباني الیوم الجمعة، أن رئیس الوزراء شینزو آبي سیقوم بجولة خلیجیة غدا السبت، تبدأ بالسعودیة ثم الإمارات فسلطنة عمان، وسیتم خلالھا مناقشة القضایا ذات الاھتمام المشترك.

ونقلت وكالة أنباء الكويت عن كبیر أمناء المجلس یوشھیدي سوجا في مؤتمر صحفي، إن "رئیس الوزراء آبي سیتبادل الآراء مع قادة الدول الثلاث باعتبارھم یؤدون دورا مھما في التھدئة والتخفیف من حدة التوترات التي تشھدھا منطقة الشرق الأوسط".

وأكد أن "آبي" یسعى من خلال الزیارة أیضا إلى تعزیز التعاون مع دول الخلیج الثلاث من أجل ضمان إمداد مستقر للطاقة وسلامة الملاحة.

وتأتي زیارة رئیس الوزراء الیاباني إلى السعودیة والإمارات وعمان قبیل إرسال طوكیو طائرة مدمرة وطائرات دوریة إلى منطقة الشرق الأوسط باستثناء مضیق ھرمز القریب من إیران وذلك لجمع المعلومات لحمایة السفن التجاریة الیابانیة في المیاه.

وذكرت "كونا"، أن تلك المهمة تشمل جمع المعلومات خلیج عمان وشمال البحر العربي ومضیق باب المندب الذي یربط البحر الأحمر بخلیج عدن.

كانت محطة أساهي التلفزيونية اليابانية قالت يوم الأربعاء الماضي، إن رئيس الوزراء شينزو آبي ألغى خططاً لزيارة السعودية والإمارات وسلطنة عمان مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت "رويترز" إلى أن وكالة كيودو اليابانية للأنباء، ذكرت أن آبي عقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي ليناقش على الأرجح هجوم إيراني يوم الأربعاء على القوات الأمريكية في العراق.

في نفس السياق نقلت "رويترز" عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبقي على خططها لنشر قواتها في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها، حتى في ظل التوترات المتزايدة بعد مقتل قائد عسكري إيراني في هجوم أمريكي.

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