ارتفاع عملة إندونيسيا لأعلى مستوى بـ21 شهراً مع تصريحات المركزي

مباشر: ارتفعت عملة إندونيسيا لأعلى مستوى في 21 شهراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد توقعات البنك المركزي بمزيد من الصعود للروبية.

وحققت الروبية الإندونيسية مكاسب ملحوظة مؤخراً بدعم تحسن آفاق الاقتصاد، وعودة شهية المخاطرة للمستثمرين في الأسواق العالمية مع هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتلقت العملة الإندونيسية مزيداً من الدعم لتنهي تعاملات اليوم عند أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2018، بدعم إشارات المركزي بعدم نيته التدخل في سوق الصرف بعد الصعود القوي للعملة.

وقال المدير التنفيذي للإدارة النقدية في البنك المركزي "نانانج هندارسا" في رسالة نصية، إن بنك إندونيسيا سيسمح للروبية بالارتفاع أكثر وفقًا لآلية السوق طالما ظلت التقلبات تحت السيطرة، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضاف إن هبوط عجز الحساب الجاري وكذلك التضخم المنخفض والمستقر يساعدان العملة على الارتفاع.

وقام المستثمرون الأجانب بتحقيق صافي شرائي للسندات الإندونيسية في السوق الثانوي بنحو 5.6 تريليون روبية (407 مليون دولار أمريكي) أمس الثلاثاء.

وقال محافظ البنك المركزي "بيري وارجيو" إن مكاسب الروبية تظهر ثقة المستثمرين في سياسات الحكومة وبنك إندونيسيا، كما أن البنك لم ير أي تأثير كبير للنزاع الأمريكي الإيراني على الروبية، لكنه سيواصل مراقبة جميع التطورات العالمية، بما في ذلك توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبنهاية تعاملات اليوم، ارتفعت الروبة الإندونيسية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة ليصل الى 13771 روبية.