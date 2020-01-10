أخبار عاجلة

فیديو للحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة -
آبل تسرع إعادة تدوير هواتف آيفون عبر روبوت Daisy -
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية -
مبيعات آبل من آيفون تقترب من بلوغ المليارين -
فيسبوك تعتزم إطلاق تطبيق Lasso المنافس لـ TikTok في دولة جديدة -
فيسبوك تبدأ التوسع في إطلاق تصميمها الجديد -
هواوي تعلن عن مبيعاتها الشهرية من هاتفها القابل للطي Mate X -
تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد -
الحكيم في بيتك | مفيش خلية ما بتتأثرش بيه.. إيه اللي ممكن يحصل لو المدخن استمر في التدخين؟ -
إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بدون تعمد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع عملة إندونيسيا لأعلى مستوى بـ21 شهراً مع تصريحات المركزي

Google+ Print
ارتفاع عملة إندونيسيا لأعلى مستوى بـ21 شهراً مع تصريحات المركزي ارتفاع عملة إندونيسيا لأعلى مستوى بـ21 شهراً مع تصريحات المركزي

مباشر: ارتفعت عملة إندونيسيا لأعلى مستوى في 21 شهراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد توقعات البنك المركزي بمزيد من الصعود للروبية.

وحققت الروبية الإندونيسية مكاسب ملحوظة مؤخراً بدعم تحسن آفاق الاقتصاد، وعودة شهية المخاطرة للمستثمرين في الأسواق العالمية مع هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتلقت العملة الإندونيسية مزيداً من الدعم لتنهي تعاملات اليوم عند أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2018، بدعم إشارات المركزي بعدم نيته التدخل في سوق الصرف بعد الصعود القوي للعملة.

وقال المدير التنفيذي للإدارة النقدية في البنك المركزي "نانانج هندارسا" في رسالة نصية، إن بنك إندونيسيا سيسمح للروبية بالارتفاع أكثر وفقًا لآلية السوق طالما ظلت التقلبات تحت السيطرة، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضاف إن هبوط عجز الحساب الجاري وكذلك التضخم المنخفض والمستقر يساعدان العملة على الارتفاع.

وقام المستثمرون الأجانب بتحقيق صافي شرائي للسندات الإندونيسية في السوق الثانوي بنحو 5.6 تريليون روبية (407 مليون دولار أمريكي) أمس الثلاثاء.

وقال محافظ البنك المركزي "بيري وارجيو" إن مكاسب الروبية تظهر ثقة المستثمرين في سياسات وبنك إندونيسيا، كما أن البنك لم ير أي تأثير كبير للنزاع الأمريكي الإيراني على الروبية، لكنه سيواصل مراقبة جميع التطورات العالمية، بما في ذلك توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبنهاية تعاملات اليوم، ارتفعت الروبة الإندونيسية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة ليصل الى 13771 روبية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية

هواتف ذكية من الحكومة الأمريكية تأتي مع برامج ضارة صينية

8 الصبح - الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط

8 الصبح - الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط

نشرة الأخبار - الرئيس السيسي يوجه جهود الحكومة في تدعيم منظومة الكهرباء في مصر

نشرة الأخبار - الرئيس السيسي يوجه جهود الحكومة في تدعيم منظومة الكهرباء في مصر

الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق

الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق