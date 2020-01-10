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روسيا ترفع حصة الدولار في احتياطيات العملات الأجنبية

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روسيا ترفع حصة الدولار في احتياطيات العملات الأجنبية روسيا ترفع حصة الدولار في احتياطيات العملات الأجنبية

مباشر: رفع البنك المركزي الروسي من حصة الدولار الأمريكي في احتياطياته الدولية خلال الربع الثاني من عام 2019، بينما قلص بشكل طفيف حصة اليوان الصيني.

وأضاف المركزي الروسي في تقرير صادر أمس الخميس، أن حصة الدولار من العملات الأجنبية في بلغت 24.2 بالمائة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي وهو أعلى من 23.6 بالمائة في الربع السابق له.

بينما ذكر البنك المركزي الروسي أن حصة اليوان انخفضت إلى 13.2 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019 مقارنة مع 14.2 بالمائة خلال الربع السابق له.

في حين ارتفعت حصة اليورو في الاحتياطيات الأجنبية لدى روسيا إلى 30.6 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 30.3 بالمائة في الربع السابق له.

وجدير بالذكر أن المركزي الروسي يكشف عن أرقام الاحتياطيات من العملات الأجنبية متأخرة 6 أشهر.

مباشر (اقتصاد)

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