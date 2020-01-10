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الدولار الأمريكي يرتفع هامشياً أمام العملات الرئيسية قبيل تقرير الوظائف

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الدولار الأمريكي يرتفع هامشياً أمام العملات الرئيسية قبيل تقرير الوظائف الدولار الأمريكي يرتفع هامشياً أمام العملات الرئيسية قبيل تقرير الوظائف

مباشر: ارتفع  الدولار الأمريكي هامشياً مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، قبيل إعلان تقرير الوظائف ومع تطورات تجارية إيجابية وهدوء المخاوف الجيوسياسية.

وأعلنت وزارة التجارة في الصين أنها ستوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة في واشنطن خلال الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد إنه قد يؤجل المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين لما بعد إبرام انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة والتي من المقرر إصدارها خلال وقت لاحق من اليوم.

ومنذ الهجمة الإيرانية، ليس هناك تصعيداً في الأوضاع الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران مع عدم سعي الجانبين إلى حرب بحسب تعليقاتهما.

وقام مجلس النواب الأمريكي اليوم بتمرير تشريع من شأنه تقييد صلاحيات الرئيس ترامب في شن حرب ضد إيران.

وبحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو هامشياً بنسبة 0.08 بالمائة مسجلاً 1.1097 دولار.

كما صعد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة 0.08 بالمائة ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3056 دولار.

وارتفعت العملة الخضراء أمام الفرك السويسري بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 0.9746 فرنك.

بينما استقرت الورقة الخضراء أمام العملة اليابانية بنحو 0.05 بالمائة مسجلة 109.58 ين.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية أخرى هامشياً بنحو 0.07 بالمائة ليصل إلى مستوى 97.510 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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