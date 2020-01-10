النفط يتراجع مع ترقب بيانات نشاط التنقيب الأمريكي

مباشر: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب إعلان بيانات نشاط التنقيب الأمريكي إضافة لتراجع خطر الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتطورات تجارية.

وتأثر الذهب الأسود سلباً بسبب عدة عوامل في مقدمتها خفض البنك الدولي تقديرات النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري وإن كانت أفضل من الأرقام المتوقعة تسجليها في العام الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد لا يتفق على المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين إلا بعد إبرام انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما من المقرر توقيع المرحلة الأولى في الأسبوع المقبل.

وينتظر المستثمرون اليوم إعلان بيانات نشاط التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مخزونات النفط ارتفعت بعكس التوقعات، كما زادت مخزونات البنزين بشكل حاد خلال نفس الفترة.

ويجدر الإشارة إلى أن النفط تراجع دون المستوى الذي كان عليه قبل أن تسببت غارة جوية أمريكية في مقتل القائد العسكري لإيران "قاسم سليماني" في 3 يناير/كانون الثاني، مع حقيقة أن إيران ردت بهجمة على القوات الأمريكية في العراق.

وجاء هبوط النفط بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهجوم الإيراني لم يسفر عن أيَ أضرار بشرية.

وبحلول الساعة 9:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت القياسي" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 65.28 دولار للبرميل.

وفي نفس الوقت، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 59.41 دولار للبرميل.

ويتجه خامي برنت ونايمكس إلى تسجيل أول خسائر أسبوعية في 6 أسابيع بانخفاض 5 بالمائة و6 بالمائة تقريباً على الترتيب.