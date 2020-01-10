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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تهدئة التوترات الجيوسياسية

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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تهدئة التوترات الجيوسياسية الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تهدئة التوترات الجيوسياسية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية بالمستهل اليوم الجمعة، مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وترقب التطورات التجارية.

ويأتي ارتفاع البورصات الأوروبية بالتزامن مع صعود مماثل في الأسواق العالمية على خلفية تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعقب رد الفعل الإيراني، تصريحات مطمئنة من قبل الرئيس دونالد بأن القوات الأمريكية لم تتعرض لأيّ خسائر بشرية بسبب هجوم إيران، ولم يشير لأي رد عسكري ضد إيران.

ودعم ذلك هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي زادت حدتها في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

وجاءت الهجمات رداً على مقتل واشنطن للجنرال الإيراني "قاسم سليماني".

بالعودة إلى أوروبا، وافق المشرعون في المملكة المتحدة على تشريع اتفاقية الانسحاب والذي يسمح للبلاد بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني.

وفي الوقت نفسه، تمكست في فرنسا بموقفها بشأن إصلاحات التقاعد المقترحة على الرغم من احتجاجات من عشرات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الصعيد التجاري، أعلنت وزارة التجارة في الصين أنها ستوقع الصفقة التجارية في واشنطن خلال الأسبوع المقبل، فيما أشار الرئيس دونالد ترامب لتأجيل المرحلة الثانية لما بعد الانتخابات.

ووفقاً للبيانات الاقتصادية، فإن الإنتاج الصناعي في فرنسا ارتفع بأكثر من المتوقع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني فيما من المقرر إعلان بيانات الإنتاج الصناعي في إيطاليا في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:22 صباحاً  بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 420.6 نقطة كما زاد المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاَ 7630.5 نقطة.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" صعوداً بنسبة 0.2 مسجلاً 13526.7 نقطة، كما صعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 6048.9 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1095 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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