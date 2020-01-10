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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام وتحقق مكاسب أسبوعية

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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام وتحقق مكاسب أسبوعية الأسهم اليابانية ترتفع بالختام وتحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط والتي أدتى لتحول تركيز المستثمرين على الصفقة التجارية.

وجاء رد الفعل هادئاً على الهجمة الإيرانية على قواعد عسكرية أمريكية في منتصف الأسبوع الجاري، كما أن مجلس النواب الأمريكي أقر بالأمس تشريعاً لتحجيم تحركات دونالد ترامب بشأن شن الحرب على إيران.

وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، فإن وزارة التجارة الصينية قالت أمس إنه سيتم توقيع المرحلة الأولى من الصفقة في الأسبوع المقبل كما أن الرئيس الأمريكي أعلن تأجيل المرحلة الثانية من الاتفاق لما بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 23850.6 نقطة.

وعلى صعيد الأسبوع الجاري، فإن المؤشر الياياني حقق مكاسب بنسبة 0.8 بالمائة وسط جلسات متقلبة مع التطورات الجيوسياسية.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فارتفع بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة ليغلق عند 1735.2 نقطة.

وبحلول الساعة 8:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند 109.57 ين.

مباشر (اقتصاد)

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