مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعاً لتقييد صلاحيات ترامب ضد إيران

مباشر: قام مجلس النواب الأمريكي بتمرير تشريع يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن الحرب ضد إيران.

وأقرت غرفة مجلس النواب التي يسيطر عليها الديمقراطيين، أمس الخميس، هذا التشريع بتأييد 224 صوتاً مقابل 194 عضواً معارضاً.

وصوت ثلاثة من أعضاء الكونجرس التابعين للحزب الجمهوري، والذي يتبعه الرئيس، وعضو آخر مستقل لصالح التشريع الذي يهدف لتقييد ترامب في شن حرب ضد إيران.

في حين أن هناك 8 من الأعضاء الديمقراطيين قاموا بالتصويت ضد التشريع.

وكانت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" قامت في بداية الأسبوع بإرسال رسالة إلى زملائها الديمقراطيين مفادها أنه في الأسبوع الحالي سيتم التصويت على تشريع جديد لتحجيم تحركات ترامب تجاه إيران.

وفي نهاية الأسبوع الماضي شنت الولايات المتحدة غارة جوية على مطار بغداد الدولي مستهدفة مقتل العسكري الإيراني "قاسم سليماني"، وهو ما ردت عليه طهران بهجمة على القواعد العسكرية الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي وقت مبكر بالأمس، حث الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر" كافة الجمهوريين في مجلس النواب بالتصويت ضد تشريع صلاحيات شن الحرب.